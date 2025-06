Il servizio di intelligence militare ucraino Sbu ha riferito che un attentato per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky è stato sventato all’aeroporto di Rzeszów in Polonia. Lo riporta l’agenzia polacca Pap. Lo scalo, vicino al confine con l’Ucraina, viene usato come terminal per i viaggio da e per l’Ucraina. Il servizio di intelligence militare ucraino Sbu ha riferito che un attentato per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky è stato sventato all’aeroporto di Rzeszów in Polonia. Lo riporta l’agenzia polacca Pap. Lo scalo, vicino al confine con l’Ucraina, viene usato come terminal per i viaggio da e per l’Ucraina.

Parlando con i giornalisti, il capo dello Sbu Vasyl Malyuk ha riferito che i suoi hanno sventato un tentativo di assassinare Zelensky senza tuttavia precisare quando questo sarebbe accaduto. “L’obiettivo era quello di rimuovere fisicamente il presidente Zelensky all’aeroporto di Rzeszow. Erano stati presi in considerazione diversi metodi. Uno di questi era un drone Fpv, un altro un cecchino”, ha affermato il capo dei servizi di sicurezza ucraini, aggiungendo che il tentativo sarebbe stato condotto da un soldato polacco in pensione, reclutato anni fa, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax-Ucraina citata dalla Pap. Malyuk ha inoltre ricordato che un altro attentato contro il presidente ucraino fu sventato lo scorso anno presso il suo quartier generale a Kiev.