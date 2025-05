A Genova la campagna elettorale prende fuoco. I sondaggi sono elusivi. Incombe il precedente americano con Kamala Harris data per vincente e poi sconfitta alle urne.

Un mio post su Facebook ha scatenato la polemica. Ne do resoconto.

Post di Franco Manzitti : Pessima reazione di Silvia Salis alla legittima domanda di Matteo Angeli: cosa farà se contrariamente ai sondaggi che la danno in vantaggio dovesse perdere questa corsa?

Risposta: mi stupisco della domanda perché tutti i sondaggi mi danno in testa e io sarò la sindaca di Genova!

E questo con un tono che definire arrogante è poco….

Questo è un piccolo segnale che però svela molto …

Maria Grazia Barile: L’ho seguita un po’ nel suo tour con Primocanale. È di una arroganza, di una spocchia, insopportabili. Anche durante un incontro con i commercianti a Sestri ponente. Si attendono ancora le sue scuse per aver cavalcato una notizia falsa scendendo prontamente in piazza a fare campagna

Replica di un anonimo a Maria Grazia Barile: si xche gli altri non sono arroganti eh !!! Sono anche maleducati se è per quello vedi il capo degli arroganti Bucci.

Letti Gagge Zena: È una mia opinione, senza parallelismi.

Alfonso Clerici: In che mani rischiamo di finire.

Replica dello stesso anonimo a Alfonso Clerici : in che mani che siamo già di imbroglioni che pensano solo ai loro interessi

Renata Oliveri: Svela svela…purtroppo..e si tratta di una domanda quasi scontata….l’arroganza è incompatibile con chi dovrebbe essere a servizio della (sua) città..

Massimiliano Morettini a Renata Oliveri : invece Bucci è noto per cooperazione, gentilezza e accondiscendenza 🙂 dai Renata per piacere.

Anonimo a a Massimiliano Morettini : infatti ma non si re dono conto di quello che dicono questi qua

Renata Oliveri a Massimiliano Morettini: Bucci non c’entra….qui si tratta di una brutta risposta a una domanda quasi inevitabile che si fa a tutti i principali avversari in una competizione elettorale. Ci sono molti modi di rispondere ma lei ha scelto il peggiore …

Massimiliano Morettini a Renata Oliveri : non ho ascoltato. Ma ci sta che dica che non ci pensa perché vincerà. È un modo comunicativo.

Renata Olivieri a Massimiliano Morettini : ascolta ascolta caro Max..ma io sono d’accordo con il commento di Franco Manzitti.

Laura Canale a Renata : perdonami ma leggere “bucci non c’entra: mi ha fatto proprio sorridere. Capisco, umorismo involontario….

Tiziana Notarnicola a Andrea Contini : se non racconti che sei e che cosa hai fatto, non crei fiducia nell’elettore, se non sei trasparente nella comunicazione è solo marketing. Non è una persona vera ma costruita.

Massimiliano Morettini : Non ho sentito, ma sai bene che se avesse risposto prendendo in considerazione l’ipotesi della sconfitta, avrebbe avuto critiche uguali e contrarie.

Franco Manzitti a Massimiliano Morettini : tutto dipende dai toni con cui si parla . Quella è la politica con mestiere che i neofiti non hanno spesso.

Massimiliano Morettini :Non saprei. Mi sembra molto più scaltra di tanti sedicenti esperti.

Gianni Crivello: Franco, ti stimo e ti voglio bene e ti assicuro che se non lo pensassi non lo scriverei… ma scusa in questi otto anni mi sono perso qualcosa e se così fosse me ne scuserei… hai e/o avete mai scritto qualche parola, che evidenziasse le decine e decine di atteggiamenti arroganti, insopportabili e spocchiosi (ho preso a prestito i termini di Maria Grazia Barile) dell’ex sindaco? Temo che qualcuno, spero in buona fede, confonda la forza e la determinazione della candidata Salis, con il poco rispetto che altri hanno utilizzato e utilizzano in sedi istituzionali e politiche!

Franco Manzitti a Gianni Crivello : anche io ti stimo ma c’ è una differenza tra le sparate le grida gli insulti di Bucci e questa risposta così stonata a una classica domanda da campagna elettorale. Questione di stile . Quello di una certa destra lo conosciamo eccome ma dalla Nuova Salis che si presenta oggi sulla scena e la conquista con le sue doti innegabili una simile caduta non me la aspettavo. Risentila e concorderai che una battuta ironica era meglio di quell’ affermazione incazzata io sarò la sindaca….

Paolo Airaldi : Che sia pure arrogante, l’importante è che non escano le sue mediocrità.

Paola Martini : Io non ho ascoltato tutta l’intervista ma credo che i toni spocchiosi e arroganti siano da entrambe le parti. Non mi convince neppure la Salis, ma certo non perché risponde con toni acidi ad una domanda. Io li aspetto all’ opera

Certo, la statura di un Pericu e la sua visione manca…

Marco Novella : Bravo Franco, almeno su una cosa siamo d’accordo: SS è antipatica e spocchiosa, doti che mancano – queste sì – a PP. Poi è chiaro che ne aggiungo altre ancor più essenziali (iniziando da una “certa” differenza di competenza amministrativa) sulle quali una persona intelligenza dovrebbe riflettere…

Marco Matteini a Marco Novella : buon segno se la mettete sullo spocchioso e l antipatico

Laura canale a Marco, Invece Bucci è un elegante simpaticone….e non dite :che c’entra con le elezioni comunale

Marco Matteini: Francus Francus mi pare che creare questo scarmazzo per una risposta aggressiva alla domanda di un giornalista lampantemente schierato al contrario di te, sia un po eccessivo … e infatti ha scatenato una serie di commenti un po così…ora mi pare francamente eccessiva la reazione dei sostenitori di Bucci notoriamente un gentiluomo che non alza mai la voce. Doppio pesisti. segnale che questa volta il centro destra teme davvero di perdere Tursi. per di più da una donna candidatura forte. so bene che avrebbero preferito una candidatura debole alla Doria o alla Dello Strologo o meglio ancora alla Sansa.

Franco Manzitti a Marco Matteini: vincerà sicuro e meno male Marcus ma non è affatto simpatica e dopo saranno guai

Marco Matteini: FRancus se vince sono contento soprattutto perché finalmente ha toccato e tocca temi dimenticati dalla sinistra come il tema della sicurezza ed esce dallo schema che vorrebbe le persone di sinistra brutte sporche e cattive. in più è attenta all elettorato anche di centro

Alessandro Lombardo : Ma povera Salis

Mario Menini : Studia che ti studia alla fine si impara

Roby Carletta: Certamente la visione politica della Salis è con un occhio a destra e uno a sinistra