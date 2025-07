“Almeno ad Auschwitz avevate un posto dove lavorare, mangiare e dormire”. È solo una delle frasi rivolte sui social a Daniele Nahum, consigliere comunale milanese di Azione ed esponente della comunità ebraica. Dopo aver condiviso il video di Elie Sultan, cittadino francese di religione ebraica aggredito brutalmente in un autogrill di Linate mentre si trovava con il figlio di sei anni, Nahum è stato bersaglio di numerosi commenti. “Non posso permettere che mi vengano rivolte simili oscenità, né che la memoria di Anna Frank venga infangata con beceri cori da stadio”, ha dichiarato in una nota il consigliere, pubblicando una raccolta degli insulti ricevuti. Tra i messaggi anche frasi come: “Quello che state facendo in Palestina non si avvicina nemmeno alla vostra farsa dell’Olocausto” e “È finita l’era di fare le vittime”, fino all’orribile slogan: “Siamo quelli là, siamo quelli che hanno preso Anne Frank”.

“La misura è colma – ha scritto Nahum – e sporgerò formale querela, assistito dal collega consigliere e avvocato Alessandro Giungi, contro tutti gli autori degli insulti”. “Come rappresentante istituzionale – ha concluso – ho il dovere di non lasciar passare neanche un singolo episodio di antisemitismo. Non mi lascio intimidire e continuo il mio impegno con ancora più determinazione”.