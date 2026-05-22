Secondo fonti citate da Al Arabiya, sarebbe in fase avanzata una bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro poche ore. Il pacchetto, già anticipato da media regionali, prevederebbe un cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e una progressiva riduzione delle sanzioni statunitensi contro Teheran. Secondo le stesse fonti, l’intesa dovrebbe entrare in vigore subito dopo la sua proclamazione congiunta.

Sul fronte diplomatico, Washington conferma l’obiettivo di raggiungere un’intesa che includa anche la riapertura stabile dello Stretto e il contenimento del programma nucleare iraniano. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha riferito che i negoziati sono in corso e mostrano “progressi”, pur sottolineando che restano ancora nodi significativi da sciogliere. Rubio ha inoltre evidenziato la necessità di predisporre un “piano B” nel caso in cui Teheran rifiuti compromessi chiave, come la riapertura dello stretto o l’eventuale introduzione di pedaggi: “Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se, tra qualche settimana, l’Iran decidesse di tenerlo chiuso”.

Intanto, una delegazione negoziale del Qatar è arrivata a Teheran per contribuire ai colloqui, in coordinamento con gli Stati Uniti. Doha, già attiva in mediazioni su altri conflitti regionali, si sta ora inserendo anche in questo dossier, dopo aver mantenuto inizialmente un profilo più defilato a causa delle tensioni con l’Iran negli ultimi anni.