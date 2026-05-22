Sul web è diventato virale un video, diffuso dal Kalamazoo Department of Public Safety, nel Michigan, in cui viene mostrato il momento in cui un neonato e sua madre vengono salvati da una casa avvolta dalle fiamme. Madre e figlio erano rimasti intrappolati nell’abitazione al secondo piano, mentre l’incendio si propagava verso il tetto dell’edificio. La donna, dopo essersi accorta della presenza dei soccorritori e di alcuni agenti di polizia in strada, ha salvato il figlio neonato lanciandolo dalla finestra: il piccolo è stato preso al volo da un poliziotto, mentre la madre è stata poi fatta scendere in sicurezza con una scala.