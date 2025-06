Dopo il fallimento del referendum sulle trivelle, sui social Giorgia Meloni scrisse: “Il premier Renzi si ricordi che fare il Presidente del Consiglio significa rappresentare tutti gli italiani, anche chi la pensa diversamente. Il premier abbia la decenza di rispettare chi si è recato oggi alle urne perché sono sempre più italiani rispetto a quelli che hanno votato lui per andare a Palazzo Chigi. Il governo ha fatto di tutto per favorire l’astensionismo e non far raggiungere il quorum, perché per Renzi, Alfano e la Boschi il voto degli italiani è solo un intralcio ai loro giochi di potere”.

Ora, come giudicare chi un tempo scriveva queste cose e ora esulta per la vittoria dell’astensione al referendum sul lavoro? Non si può. Anche perché chi ora si indigna per l’invito all’astensione del governo, un tempo invitava a non votare su altri quesiti. E forse è anche per questo che gli italiani ormai non vanno più a votare. Ma perlopiù scappano via.