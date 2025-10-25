Al via a Roma la manifestazione nazionale della Cgil, sotto lo slogan “Democrazia al lavoro”, per chiedere “l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo”. Il corteo, partito da piazza della Repubblica e diretto a piazza San Giovanni, prevede diversi interventi, tra cui quello del giornalista Sigfrido Ranucci, e chiuderà con gli interventi di Luc Triangle, segretario generale dell’Ituc, e di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, per le conclusioni.

Dal corteo Landini ha dichiarato: “Siamo in piazza perché dobbiamo rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono poveri pur lavorando, dobbiamo rimettere al centro il futuro dei giovani. Serve un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali”, aggiungendo che “c’è bisogno di aumentare i salari, di far pagare le tasse a chi non le paga, c’è bisogno di una vera riforma fiscale, di investire seriamente sulla sanità, di politiche industriali di investimenti pubblici e privati molto consistenti”.

“Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese… che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti… se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla”.

Poi l’attacco al vice premier Matteo Salvini: “Chi ha raccontato balle è Salvini… hanno fatto diventare l’Italia il Paese con l’età pensionabile più alta di tutta Europa. I giovani sono precari e non hanno nemmeno un futuro previdenziale”. Sul tema fiscale ha aggiunto: “La detassazione degli aumenti contrattuali la stiamo chiedendo da sei anni. I lavoratori e pensionati in questi tre anni hanno pagato 25 miliardi di tasse in più che non dovevano pagare.. Oggi ad un lavoratore con 30mila euro di reddito vengono dati indietro 40 euro all’anno, cioè 3 euro al mese, quando ha pagato 2mila euro di tasse in più, altrimenti è una presa in giro”.