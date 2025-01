Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale del Partito democratico ed europarlamentare, commenta l’arrivo in Albania della nave Cassiopea della Marina Militare: “Meloni forza la mano e continua con la deportazione di migranti in Albania. Calpesta le sentenze dei giudici, schiaccia il diritto d’asilo, ignora i pronunciamenti della Corte Ue. Un pasticcio normativo costato 800 milioni di euro, nove volte più caro rispetto al trasferimento in Italia”.

Prosegue Zan: “Il governo si fermi! Hanno inviato 49 persone in centri ritenuti non idonei e per cosa? Per fare ‘effetto dissuasione’, ma intanto è boom di sbarchi. Fanno propaganda con i soldi degli italiani anziché occuparsi di sanità, salari, caro bollette e cercano pretesti per attaccare la magistratura. Proteggere i diritti dei migranti significa proteggere i diritti di tutti. Continueremo a batterci contro questa barbarie nel Parlamento europeo e in Italia”.