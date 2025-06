Ursula von der Leyen “sta voltando le spalle ai diritti e alla maggioranza che la sostiene in Parlamento, solo per fare un favore a Meloni e ai sovranisti”. Lo ha detto in un’intervista a La Repubblica l’europarlamentare del Pd Alessandro Zan, che domani sarà al Pride di Budapest.

Zan sarà nella capitale ungherese, dove si svolgerà la manifestazione nonostante il divieto imposto dal premier ungherese Viktor Orban, “primo perché la comunità Lgbtqi+ ungherese è criminalizzata e perseguitata dal regime di Orbán. Ma questo Pride assume un significato simbolico che va oltre. Vietare un Pride significa impedire la libertà di manifestare. E se non c’è più la libertà di manifestare, non c’è più democrazia”.

Per Zan ,”von der Leyen sta zitta perché la maggioranza dei governi europei sono di destra. E dimentica troppo spesso che la maggioranza che l’ha votata al Parlamento europeo è di centro-sinistra. Lei sta tradendo quel mandato: è sempre più asservita ai sovranisti. Si limita a fare il notaio di quello che vogliono gli Stati membri”.

Secondo l’eurodeputato dem, “von der Leyen è asservita ai desiderata, ad esempio, di Giorgia Meloni, che non l’ha neanche votata. E sta plasmando la normativa europea per giustificare la porcheria dei centri in Albania. E se fa così per i centri in Albania, allora perché non giustificare l’abuso che sta compiendo Orbán col Pride? Von der Leyen non solo è pavida, ma si muove fuori dalle regole europee».