L’ambasciatore di Israele Jonathan Peled: “In Italia gli ebrei non si sentono sicuri”
“Credo che gli ebrei in Italia si sentano senza sicurezza”. Lo ha dichiarato Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un’intervista con Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’.
L’ambasciatore intervistato da Bruno Vespa
Peled ha aggiunto che gli ebrei in Italia “sono cittadini italiani, come tutti gli altri italiani” e “hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza e non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana”.
A proposito della soluzione a due Stati per Israele e Palestina, l’ambasciatore si è dichiarato “ottimista”. Nella sua analisi, teme che “il problema non siano i coloni in Cisgiordania”, ma “che manca una leadership palestinese moderata che accetta Israele, che è disposta a fare un compromesso con Israele per negoziare un accordo”.
Alla domanda se ci fosse un interlocutore forte, l’ambasciatore ha risposto “adesso no”. Secondo Peled inoltre è vero che i bombardamenti su Gaza possono aver raffreddato l’opinione pubblica nei confronti di Israele, ma “credo che quando abbiamo una guerra asimmetrica contro un nemico come Hamas” è “il nostro dovere difenderci e usare il metodo che si può per eliminare questo pericolo, anche per l’Occidente”.