L’Italia aveva tutte le carte in regola per ospitare il vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. Ma ha perso la possibilità di ottenere questo “indubbio, storico successo diplomatico” a causa della “russofobia della classe dirigente”, un “insensato sostegno a 360 gradi all’Ucraina” e un “totale rifiuto del dialogo”. Lo scrive sul suo canale Telegram l’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov.

Secondo l’ambasciatore, in Italia ci sarebbero state “tutte le condizioni” per ospitare il vertice, compresa “l’esperienza nell’organizzazione d’importantissimi eventi multilaterali e bilaterali”. Tra questi, l’ambasciatore russo ricorda “le numerose visite italiane del presidente Putin, a partire dal cruciale summit dell’agosto 2003 in Sardegna” con l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e “la visita di Stato a Roma del luglio 2019”. “Peraltro – aggiunge – il colloquio tra il presidente russo e Sergio Mattarella fu allora molto cordiale”. A corredo, Paramonov posta una fotografia di Putin e Berlusconi in Sardegna e della stretta di mano fra il presidente russo e quello italiano.

“Perché non è stato possibile” allora ospitare il vertice russo-americano a Roma, si chiede il diplomatico. “Cos’ha ostacolato un indubbio, storico successo diplomatico di Roma, successo che avrebbe facilmente potuto offrire all’Italia un ruolo di primo piano nella politica internazionale?”, aggiunge. La causa, risponde l’ambasciatore, è “la solita russofobia della classe dirigente, la miopia politica complessiva e una linea di politica estera unilaterale e nociva che, a partire dal governo di Mario Draghi, in contrasto con la tradizione diplomatica italiana, ha consolidato una posizione ostile a Mosca, un insensato ‘sostegno a 360 gradi all’Ucraina’ e un totale rifiuto del dialogo”. E a questo proposito Paramonov posta un fotomontaggio della premier Giorgia Meloni insieme a Putin con la scritta: “Dialogo immaginario, fantapolitica”