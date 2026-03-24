Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si è dimesso a causa della vicenda del ristorante romano gestito assieme a Miriam Caroccia, la figlia di un condannato come prestanome del clan camorristico dei Senese. In una nota, Delmastro ha spiegato: “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Si dimette anche Giusi Bartolozzi, la capo gabinetto di Nordio

Oltre a Delmastro, a dimettersi è anche la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. La decisione dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula dove era stato convocato anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro anche lui dimissionario. La Bartolozzi era salita alle cronache per aver fatto delle esternazioni piuttosto pesanti nei confronti dei magistrati. Durante la campagna per il Sì aveva paragonato i giudici ad un “plotoni d’esecuzione” non scusandosi successivamente per quanto detto.

“In bilico anche la Santanchè”

Quello che sta accadendo nel governo è un terremoto scoppiato all’indomani della vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. Ora in bilico potrebbe finirci anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Fonti vicine alla ministra assicurano che non ci sono problemi, ma all’interno della maggioranza si rincorrono le voci secondo cui la posizione della ministra è in bilico. A processo a Milano per presunto falso in bilancio su Visibilia e indagata per un’ipotesi di bancarotta, l’esponente di FdI già a inizio 2025 era finita sulla graticola.