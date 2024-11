Angela Merkel nelle sue memorie racconta come si è trasformata da giovane pioniere della Germania comunista a capo del partito conservatore che ha guidato l’Europa nel 21.mo secolo.

E come da pupilla del leader democristano tedesco Helmut Khol si è migrata nella sua implacabile accusatrice ai tempi delle Mani pulite in Germania, fino a sottrargli il ruolo mandandolo in pensione.

Angela Merkel ha affermato negli ultimi anni che il suo stile di leadership è in parte plasmato dalla sua giovinezza nell’ex Repubblica Democratica Tedesca comunista. La cancelliera tedesca ha anche descritto la sua educazione all’Est come “quasi confortevole”.

Merkel è nata nella città di Amburgo, nella Germania Occidentale, nel 1954, ma si è trasferita con la famiglia nel Brandeburgo, nella Germania Orientale, quando aveva solo tre mesi.

Suo padre era un prete protestante e anche convinto comunista, che fece il contrario di quanto fecero in quegli anni molti tedeschi dell’est, anche a rischio della vita.

Angela Merkel è cresciuta nella DDR

Così Angela Merkel e cresciuta nella graziosa cittadina di Templin, nella Germania dell’Est, a circa 80 chilometri da Berlino, e ha parlato con amici d’infanzia e compagni di studi che la conoscevano in un’epoca in cui la politica era più pericolosa e insidiosa.

Conosceremo i dettagli martedì quando uscirà in contin tutto il mondo il libro delle memorie dí Angela Merkel. In Italia sono disponibili con Amazon quattro versioni, in italiano, tedesco, inglese e francese, intitolate rispettivamente Libertà, Freiheit, Freedom e Librrte. BLa versione italiana, pubblicata da Rizzoli, è di 736 pagine.

Varie anticipazioni sono già uscite, col settimanale Die Zeit in capofila.

L’edizione on Line dello Zeit pubblica la versione della agenzia di stampa DPA.

Nel libro dal titolo programmatico “Libertà”, la Merkel descrive incontri memorabili con Papa Francesco, il cancelliere dell’SPD Gerhard Schröder, l’allora e futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Memorabile fu anche quando Silvio Berlusconi tenne Angela Merkel in attesa mentre lui parlava al telefono. SI giustificò dicendo che era in linea con il premier turco Erdogan. Più tardi ci fu chi disse che stava litigando con una olgettina.

Nel testo dello Zeit on Line, Merkel prende posizione anche sugli sviluppi attuali: ammette che voleva che vincesse la candidata democratica alle presidenziali americane Kamala Harris, e che lo voleva “dal profondo del cuore”, come scrive.

Cosa riferisce la ex cancelliera

La politica della Merkel nei confronti dell’Ucraina viene ancora oggi criticata a Kiev. L’allora Cancelliere scrive del cruciale vertice NATO di Bucarest del 2008, quando si arrivò al piano per lo status di candidati all’adesione per Ucraina e Georgia: “Ho capito il desiderio dei paesi dell’Europa centrale e orientale di diventare membri della NATO il più rapidamente possibile diventare.” Ma: “Accettare un nuovo membro non dovrebbe portare solo maggiore sicurezza a lui, ma anche alla NATO”.

Lei vede dei rischi nella presenza contrattualmente garantita della flotta russa del Mar Nero nella penisola ucraina di Crimea. “Una tale combinazione con le strutture militari russe non si è mai verificata con nessuno dei candidati all’adesione alla NATO. “Inoltre, a quel tempo solo una minoranza della popolazione ucraina sosteneva l’adesione del paese alla NATO”, ricorda.

«Pensavo fosse un’illusione presumere che lo status MAP (status di candidato all’adesione) avrebbe protetto l’Ucraina e la Georgia dall’aggressione di Putin, che questo status avrebbe avuto un effetto così deterrente che Putin avrebbe accettato passivamente gli sviluppi. Sarebbe stato allora concepibile che in caso di emergenza gli Stati membri della NATO rispondessero militarmente – con materiali e truppe – e intervenissero? Sarebbe stato concepibile che, come Cancelliere, avrei chiesto al Bundestag tedesco un simile mandato per la nostra Bundeswehr e avrei ottenuto la maggioranza?”

Alla fine c’è stato un compromesso, ma ha avuto un prezzo, come scrive la Merkel: “Il fatto che Georgia e Ucraina non abbiano ricevuto un impegno per lo status di MAP è stato un rifiuto delle loro speranze. Il fatto che la NATO abbia offerto loro anche una promessa generale di adesione è stato per Putin un sì all’adesione alla NATO per entrambi i paesi, una dichiarazione di guerra.

Incontri con Trump

Durante il suo primo incontro con l’allora neoeletto presidente degli Stati Uniti nel 2017 nello Studio Ovale della Casa Bianca, lui le chiese del suo rapporto con Putin. “Era ovviamente molto affascinato dal presidente russo. Negli anni successivi ho avuto l’impressione che i politici con tratti autocratici e dittatoriali gli lanciassero un incantesimo”, scrive la Merkel.

La successiva conferenza stampa è stata difficile. Trump ha rimproverato la Germania e lei ha risposto con fatti e cifre. «Abbiamo parlato su due livelli diversi. Trump dal lato emotivo, io dal lato fattuale… Una soluzione ai problemi sollevati non sembrava essere il suo obiettivo”, ricorda. «Mi sembrava che cercasse di far sentire in colpa la persona con cui parlava. Quando si accorse che protestavo vigorosamente, interruppe improvvisamente la sua invettiva e cambiò argomento. Allo stesso tempo, penso che volesse anche compiacere la persona con cui stava parlando”.

Trump vedeva tutto dal punto di vista dell’imprenditore immobiliare che voleva possedere una proprietà. «Per lui tutti i paesi erano in competizione tra loro, in cui il successo di uno era il fallimento dell’altro. Non credeva che la cooperazione potesse aumentare la prosperità di tutti.”

Consigli dall’alto: Angela Merkel e Papa Francesco

Nella sua udienza privata con Papa Francesco, pochi mesi dopo, la Merkel ha espresso le sue preoccupazioni sul fatto che gli Stati Uniti sotto Trump si sarebbero ritirati dall’accordo sul clima di Parigi. «Senza fare nomi, gli ho chiesto come si sarebbe comportato con opinioni fondamentalmente diverse in un gruppo di persone importanti. Lui mi capì subito e mi rispose semplicemente: “Piega, piega, piega, ma guarda che non si rompa, mi piaceva quella foto”.

Memorabile è anche la scena con cui la Merkel entrò in carica nel 2005: quando il cancelliere dell’SPD Gerhard Schröder rifiutò di ammettere la sua sconfitta in televisione la sera delle elezioni federali e profetizzò in tono duro al vincitore, anche se molto ristretto, che il suo partito Il suo aiuto non le sarebbe mai stato utile per entrare nella Cancelleria come partner della coalizione. «Mi sono seduto lì come se non fossi parte di tutto, ma come se stessi guardando la scena a casa davanti alla televisione. Continuavo a ripetermi: non entrare in conflitto con gli altri, altrimenti inizierai a usare il tono in modo sbagliato. Ero completamente consapevole che stavo vivendo qualcosa di speciale, ma era tutto piuttosto inconscio. Dubitavo fortemente che Gerhard Schröder si sarebbe comportato allo stesso modo nei confronti di un uomo”, ricorda la donna che governò in seguito per 16 anni.

Una intervista a un giornale tedesco nel 2019 rievoca il passato di Angela Merkel

Merkel ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, un giorno prima del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino.

“Per 35 anni ho sperimentato l’opinione ufficiale come diversa dalla mia”, ha detto Merkel, riferendosi alla leadership comunista dell’ex Germania dell’Est. “Ero sola con la mia opinione, o la condividevo con pochissime persone. Ecco perché non mi dà fastidio quando gli altri la vedono diversamente”.

La cancelliera ha portato avanti con successo diverse politiche divisive durante i suoi 14 anni al potere, un fatto che attribuisce alla sua esperienza giovanile di avere un’opinione dissenziente.

Nell’intervista, Merkel ha anche descritto la qualità della vita che ha sperimentato sotto il dominio della Germania dell’Est.

“La vita nella DDR era quasi comoda in un certo senso a volte, perché c’erano alcune cose su cui semplicemente non si poteva influire”, ha detto al giornale.

“Ci sono molte persone”, ha aggiunto, “che hanno semplicemente avuto difficoltà a capire che c’era una differenza tra lo stato della DDR e la vita individuale dei cittadini della DDR”.

“Mi è stato chiesto se si poteva essere felici nella DDR e se si poteva ridere. Sì, ma abbiamo fatto dei compromessi”, ha detto.

La BBC rievoca il passato

Un articolo del 2013 sulla BBC online a firma di Andrew Marr, percorre l’evoluzione politica di Angela.

Merkel in realtà è nata ad Amburgo, nella Germania Ovest. Suo padre Horst, pastore luterano, trasferì la famiglia a Est nel 1954, quando Angela aveva solo poche settimane.

Come politica, Merkel non è mai stata autoritaria quando si trattava delle sue opinioni religiose, ma è chiaro che la posizione di suo padre nella chiesa ha avuto una profonda influenza su di lei, creando una potente bussola morale.

La sua infanzia è stata anche plasmata dalla Guerra Fredda: il padre socialista di Merkel teneva incontri politicamente carichi nel suo seminario e, mentre cresceva, accesi dibattiti risuonavano intorno al tavolo da pranzo. La giovane Angela dovette imparare a tenere le carte nascoste per paura di attirare l’attenzione della Stasi, la polizia segreta.

Non poter esprimere apertamente la propria opinione nella Germania Est influenzava le persone in modi diversi.

Un vecchio amico di scuola di Merkel, Hartmut Hohensee, lo paragonò a cadere in “una sorta di paralisi, sperando solo che l’inverno passi e che i fiori inizino a crescere alla fine”. I fiori politici di Merkel avrebbero iniziato a crescere, ma non prima del 1989, dopo la caduta del Muro di Berlino.

Dopo la caduta del muro

La caduta del Muro ha prodotto un vortice nella politica tedesca. Le conversazioni nei bar sono diventate proteste di strada; i movimenti sono diventati partiti politici; gli individui hanno cercato di prendere il controllo del loro paese per la prima volta. È stato questo il mondo in cui Angela Merkel ha deciso di entrare, all’età di 35 anni.

Merkel, che ha un dottorato in chimica quantistica, si è distinta dal resto in quel mondo politico.

“Non sembrava curarsi affatto del suo aspetto esteriore”, dice Lothar de Maiziere, che è diventato l’ultimo primo ministro della Germania dell’Est. “Sembrava una tipica scienziata della DDR, con una gonna larga e sandali alla gesù e un taglio di capelli corto”.

Con sorpresa di molti, la donna della Germania dell’Est cresciuta sotto il comunismo si è unita ai cristiano-democratici prevalentemente maschili e patriarcali. Verso la fine del 1990 divenne membro del Bundestag per la CDU, il partito più grande della Germania Ovest, e iniziò la sua ascesa al vertice.

Il cancelliere tedesco Helmut Kohl voleva una donna, silenziosa ed ex tedesca dell’Est per il suo primo governo post-riunificazione. De Maiziere raccomandò Merkel. Iniziando come ministro per le donne, salì lentamente di grado, diventando ministro dell’ambiente.

Ma nel 1999 la ragazza silenziosa di Templin sbalordì tutti. Emerse che Helmut Kohl, che era solito chiamarla la sua “Maedchen” o bambina, aveva versato donazioni in un fondo segreto che aveva usato per premiare i suoi amici.

Nessuno sembrava pronto ad affrontare Kohl, ma Angela Merkel si rifiutò di seguire il gruppo. In un articolo di prima pagina su un importante quotidiano conservatore, denunciò il suo ex mentore e lo invitò a dimettersi. Fu uno sbalorditivo atto di parricidio politico e mise Merkel sulla traiettoria verso la vetta della politica tedesca.

Così Angela Merkel è diventata presidente della CDU nel 2000 e la prima donna cancelliera della Germania cinque anni dopo.