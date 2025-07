“La cancellazione della Global Minimum Tax è il manifesto dell’ingiustizia sociale che domina il nostro pianeta, mentre la povertà assoluta cresce ogni giorno. Sono stato criticato per aver denunciato lo sfarzo del matrimonio di Jeff Bezos. Ma parliamo di un iper-miliardario coinvolto in un’inchiesta per frode fiscale da 1,2 miliardi di euro. Bezos, come altri super ricchi, dovrebbe pagare le tasse per contribuire a migliorare la vita degli ultimi. Invece, con l’accordo del G7, si salvano i super ricchi e si colpiscono i più deboli.

E quando Giorgia Meloni definisce ‘accettabile’ la proposta americana di imporre dazi del 10% sui prodotti europei, mi chiedo: rappresenta gli interessi dell’Italia o quelli di Trump? Persino Confindustria e Svimez denunciano l’impatto devastante di questa scelta, che potrebbe costare 27.000 posti di lavoro”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, a L’Aria che tira su La7.

“Sull’energia stesso approccio miope e servile”

“Lo stesso approccio miope e servile lo vediamo sull’energia. Non si vuole costruire un vero mercato unico europeo perché significherebbe dare forza alle rinnovabili e mettere in crisi i modelli energetici obsoleti, come quello francese, che regge solo grazie ai sussidi pubblici al nucleare.

La Francia ha nazionalizzato Edf per salvare un sistema che non sta in piedi. In Italia il governo continua a parlare di nucleare senza dire chi pagherà. La media dei costi di installazione supera gli 11 miliardi di euro per un gigawatt. E il prezzo dell’energia da fissione è di circa 170 euro per MWh, molto più delle rinnovabili e anche dell’attuale prezzo dell’energia.

Intanto le grandi società energetiche hanno guadagnato oltre 70 miliardi in tre anni con il caro bollette. Mentre la Spagna, puntando sulle rinnovabili – oggi al 70% del mix – ha favorito la ripresa economica, noi continuiamo a ignorare quella strada per non disturbare chi lucra sulla crisi climatica ed energetica. Giorgia Meloni guida un governo che tutela solo i forti: dai miliardari che non pagano le tasse ai colossi dell’energia. È un modello ingiusto, antieconomico e antisociale. Un governo che rappresenta i potenti del mondo e trasforma la politica in business. Come Trump dimostra”, ha detto ancora Bonelli.