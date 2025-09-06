Dopo ore di trattative è arrivato l’annuncio di Antonio Decaro: dal palco della Festa dell’Unità di Bisceglie con al fianco di Elly Schlein, l’ex sindaco di Bari nella giornata di ieri si è commosso annunciando che sarà lui il candidato del Campo Largo in Puglia. Decaro ha sciolto le riserve e si è scusato per il “tira e molla di queste settimane”, aggiungendo di non voler “voltare le spalle alla mia terra”.

La sua decisione è arrivata dopo l’annuncio di Alleanza verdi e sinistra: la candidatura dell’ex governatore Nichi Vendola sarà “di servizio” e non intralcerà il lavoro di Decaro. L’altro governatore, l’uscente Michele Emiliano, ieri aveva annunciato un passo indietro e per il gesto ricevendo apprezzamenti dal suo partito, il Pd. Vista la presenza di Vendola, Emiliano aveva poi annunciato di averci ripensato e di volersi presentare con la lista civica “Con”. Successivamente è arrivato l’annuncio definitivo: non si candiderà per un posto nel consiglio comunale. Decaro ha sciolto le riserve solo ora, dopo aver chiesto per settimane il ritiro delle candidature dei due ex governatori, spiegando che con la loro presenza non si sarebbe sentito “libero”.