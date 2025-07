Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale. Il provvedimento si compone di due articoli e introduce modifiche significative all’articolo 114 della Costituzione. L’articolo 1 modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo l’inserimento esplicito di “Roma Capitale” tra gli enti costitutivi della Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e lo Stato. Questa inclusione enfatizza la peculiarità di Roma, riconoscendola come un ente territoriale “di genere proprio” con una denominazione e un assetto ordinamentale unici e inassimilabili agli altri enti esistenti.

Meloni: “Roma Capitale non è una città come le altre”

Il senso della riforma l0 ha spiegato la premier Meloni in un videomessaggio. “Con la riforma restituiremo alla città il valore che la storia le riconosce. Roma Capitale non è una città come le altre. Oggi il Governo ha approvato una riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra gli Enti costitutivi della Repubblica e attribuisce a Roma Capitale poteri legislativi su materie che toccano la vita quotidiana dei romani, come l’urbanistica, il trasporto pubblico locale, il commercio, il turismo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La riforma prevede anche che, con una successiva legge, sia stabilito il nuovo ruolo che dovranno avere i Municipi nell’assetto futuro della città”.

La Meloni ha proseguito: “È un impegno che abbiamo fissato nel programma di governo e che abbiamo mantenuto, un altro impegno mantenuto, perché tutte le Nazioni serie e degne di questo nome si rendono conto di quanto siano importanti la credibilità, il prestigio, l’autorevolezza della propria Capitale. E noi non vogliamo più essere da meno, perché investire su Roma significa investire sul futuro della Nazione”.

La premier ha sottolineato che “la Capitale d’Italia è Roma. E Roma non è una città come le altre. È la Città Eterna, è la Capitale del cristianesimo e del Mediterraneo. Ma è anche il Comune più popoloso e più esteso della Nazione, custodisce la maggiore concentrazione di beni storici e culturali al mondo, ospita il Vaticano, gli organi costituzionali, numerose organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche”.

“Eppure, a fronte di tutto questo, del ruolo che Roma ha, delle funzioni che svolge e del peso che sostiene per adempiere a quel ruolo e a quelle funzioni, la città è governata – di fatto – con gli stessi poteri di un Comune da poche migliaia di abitanti. Ed è impietoso il paragone con le altre Capitali europee e mondiali, che godono di status particolari e sono delegate a esercitare poteri specifici. È un tema di cui si discute da svariati decenni, ma che nessuno, prima di noi, aveva avuto il coraggio e la determinazione di affrontare concretamente” aggiunge la presidente del Consiglio.

Per Gualtieri “il ddl Roma Capitale è una svolta, testo condiviso”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al punto stampa in Campidoglio indetto al termine del Cdm in cui è stato approvato il ddl Roma Capitale, ha spiegato che il “testo varato dal governo segna una svolta. Con una forte volontà di rilanciare un progetto di riforma che altrimenti rischiava di arenarsi. È importante il testo in sé del governo” ma anche il “coinvolgimento e l’interlocuzione serrata con il sindaco e Roma Capitale, in cui abbiamo limato” un testo “che quindi considero assolutamente condiviso”.

“Voglio esprimere grande soddisfazione per l’approvazione e per questo voglio ringraziare la presidente Meloni, la ministra Casellati, e tutto l’Esecutivo per aver approvato un testo così importante e atteso da tempo”, ha aggiunto il sindaco di Roma. Gualtieri ha concluso: “L’auspicio è che la legge costituzionale e quella ordinaria” per la riforma di Roma Capitale “vadano di pari passo. E soprattutto che questo spirito di collaborazione e condivisione prosegua durante l’iter legislativo”.

Tajani: “È il compimento di una storica battaglia di Berlusconi e Forza Italia”

Della riforma ha parlato anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: “Sono molto soddisfatto. L’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale per Roma Capitale è il compimento di una storica battaglia del Presidente Berlusconi, di tutta Forza Italia e anche mia personale, che rivendico con orgoglio”.