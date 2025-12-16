L’omicidio di Rob Reiner e di sua moglie Michele ha sconvolto il mondo del cinema ma sta travolgendo anche la politica statunitense. La polizia di Los Angeles ha confermato che il figlio trentaduenne della coppia, Nick Reiner, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La cauzione è stata fissata a 4 milioni di dollari.

Reiner, regista e produttore tra i più noti negli Stati Uniti, autore di film di successo come Harry ti presento Sally, era da anni uno dei critici più duri di Donald Trump.

Commentando la notizia, Trump ha scritto sul suo social Truth che la morte di Reiner e della moglie è “molto triste”. Alle condoglianze, però, il presidente ha affiancato un duro attacco: i due sarebbero morti “a quanto pare a causa della rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia”, definita da Trump come “una malattia che debilita la mente nota come ‘sindrome da derangement di Trump’, a volte chiamata anche Tds”.

Trump ha aggiunto: “Era noto per aver fatto impazzire la gente con la sua furiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump” e ha concluso con “Che Rob e Michele riposino in pace”.

Poche ore dopo, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha rilanciato: “Non ero affatto un suo fan, era una persona squilibrata per quanto riguarda Trump”. E ancora: “Diceva che ero amico della Russia, controllato dalla Russia. Credo che si sia danneggiato nella sua carriera, è diventato come uno squilibrato”.

Le dichiarazioni hanno provocato reazioni indignate. La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha scritto: “Questa è una tragedia familiare, non una questione di politica o di nemici politici”. Il collega Thomas Massie ha parlato di parole “inappropriate e irrispettose”, affermando: “Indipendentemente da ciò che si pensa di Rob Reiner, questo è un discorso inaccettabile su un uomo che è appena stato brutalmente ucciso”.

Durissime anche le reazioni democratiche e del mondo dello spettacolo. L’attore Patrick Schwarzenegger ha scritto: “Che affermazione disgustosa e vile”. Whoopi Goldberg ha dichiarato: “Non avete vergogna? Potete scendere ancora più in basso?”. Il governatore californiano Gavin Newsom ha commentato: “Questo è un uomo malato”, mentre la deputata Zoe Lofgren ha parlato di “un nuovo punto basso per quest’uomo meschino e pieno di odio”.