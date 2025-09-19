Per l’Ucraina “la Commissione propone un prestito di riparazione: fornire un prestito all’Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset”.

“Senza toccare la titolarità russa su quegli asset”

Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, all’informale Ecofin. “Il prestito di riparazione prevede esattamente di usare le giacenze legate agli asset russi immobilizzati per fornire questo prestito all’Ucraina, e l’Ucraina dovrà iniziare a rimborsarlo solo quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. È già stato concordato a livello di G7 e di Consiglio europeo. Stiamo rendendolo operativo”.

“Abbiamo chiarito già nel contratto di coalizione che siamo pronti a discutere, nonostante tutte le difficoltà giuridiche, di come utilizzare in maniera più intensiva gli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, all’Ecofin informale a Copenhagen.

“Vogliamo assumerci le nostre responsabilità verso Kiev e non adottare un atteggiamento di blocco, ma tutto deve essere esaminato con attenzione”. “Attendiamo concretamente le proposte della Commissione e allora entreremo nella discussione con l’obiettivo di vedere cosa si può rendere possibile, non cosa si deve impedire”.