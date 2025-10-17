Momenti di paura nella notte a Pomezia, dove l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia sono esplose, avvolte completamente dalle fiamme. A renderlo noto è stato lo stesso Ranucci sui social. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione ha provocato ingenti danni: “Ora bisogna vedere la natura dell’esplosivo. Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice” ha spiegato il giornalista.

La redazione di Report ha pubblicato un post in cui si parla chiaramente di “un ordigno piazzato sotto l’auto del giornalista” e aggiunge: “L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. La procura di competenza si è attivata per le verifiche, avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”. L’episodio, avvenuto sotto l’abitazione del conduttore, è ora al centro delle indagini dei carabinieri e della Digos, coordinate dalla Procura. Le autorità non escludono la matrice intimidatoria dell’attentato, che ha scosso il mondo del giornalismo e dell’informazione pubblica.

La solidarietà della Rai

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e l’intera azienda hanno espresso “massima solidarietà per il grave e vile attentato intimidatorio”. In una nota ufficiale si legge: “Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo. La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L’essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano”. E ancora: “Ogni tentativo intimidatorio contro chi lavora per un’informazione libera e indipendente è un attacco allo stesso Servizio Pubblico”.

Reazioni politiche e istituzionali

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l’attacco “un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi”. Infine, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che “ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione “.