È un modo di Beppe Grillo per far parlare di sé. L’ultimo stratagemma era stato il post sui social con cui, anticipando che il giorno successivo avrebbe dato un annuncio “delicato”, ha mantenuto l’attesa viva per almeno 24 ore. Stavolta ha inviato una lettera a Elly Schlein.

Beppe Grillo scrive a Schlein per candidare Conte nel Pd

Anzi, una “lettera di referenza per la candidatura di Giuseppe Conte”. In quelle righe, una raccomandazione al vetriolo per il presidente del M5S: “Ritengo che Giuseppe Conte (simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Pd – scrive Grillo -. Ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal M5S al Pd”.

Quindi, “vi chiedo di considerare la generosità e l’abnegazione di Conte verso di voi. Sono certo che porterà il suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale. È l’uomo giusto per il Pd, pronto a dare al vostro progetto l’imprevedibilità che mancava. Cordiali saluti, Beppe Grillo”.

Oltre alla sostanza e alla destinataria, conta la coincidenza con il voto bis per la Costituente, in corso fino a domenica. Un po’ per fede, un po’ per scaramanzia, Grillo ha già detto chiaramente che si aspetta di uscire sconfitto anche dalla ripetizione della consultazione.

Il voto bis per la Costituente M5S

Ma intanto porta avanti la sua battaglia che, da una parte, mira a scongiurare il raggiungimento del quorum e quindi a invalidare l’eliminazione del ruolo del garante e la scelta di modificare il simbolo, e, dall’altra, punta a cannoneggiare Conte.

E infatti, una delle accuse che più spesso la cerchia del garante rivolge al presidente è quella di voler trasformare il Movimento in un cespuglio del Pd e di snaturare così i valori originari del progetto Cinque Stelle. Da qui la scelta istrionica di inviare al Nazareno la raccomandazione per Conte.