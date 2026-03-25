“Non accettiamo lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti o da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”. Sono le parole, nell’Aula della Camera, del capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami rivolto ai banchi delle opposizioni. “Se voi aveste un po’ della moralità che ha dimostrato Giorgia Meloni, un po’ della sua schiena dritta forse ci risparmiereste qualche parola”, ha affermato Bignami. Durante il suo intervento si sono levate urla di protesta da alcuni deputati delle opposizioni, ripresi dal presidente di turno.