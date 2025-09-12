L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato condannato a 27 anni e tre mesi di reclusione per una serie di gravi reati: tentato golpe, criminalità organizzata, abolizione violenta dello stato di diritto, danneggiamento aggravato e deterioramento del patrimonio storico. Insieme a lui, la Corte Suprema ha giudicato colpevoli anche sette dei suoi collaboratori più stretti.

Il processo, trasmesso in diretta televisiva, ha tenuto con il fiato sospeso milioni di brasiliani. Tra colpi di scena, dichiarazioni roboanti e tempi dilatati, l’evento ha assunto i toni di un reality politico-giudiziario, con il Paese diviso tra chi considera la sentenza un atto di giustizia e chi la interpreta come un attacco politico.

I giudici e il verdetto

Cinque giudici della Corte Suprema hanno esaminato il caso, raggiungendo il verdetto con una maggioranza semplice. Per il Brasile, che appena quarant’anni fa si è lasciato alle spalle una feroce dittatura, si è trattato di un momento senza precedenti: mai prima un leader era stato portato a processo per colpo di Stato.

La giudice Carmen Lúcia Antunes ha definito la sentenza un incontro con il passato e il futuro del Paese, richiamando persino Machiavelli: “Prendere il potere è facile, mantenerlo è difficile. Per questo si fanno i golpe”.

Il giudice Alexandre de Moraes, tra i principali accusatori, ha paragonato Bolsonaro a un capomafia, sostenendo che non ci fossero dubbi sul suo ruolo nell’organizzazione del complotto. Secondo la ricostruzione, l’ex presidente avrebbe pianificato l’assalto alle istituzioni di Brasilia l’8 gennaio 2023, pochi giorni dopo l’insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva, arrivando perfino a immaginare l’eliminazione fisica di avversari e magistrati.

Reazioni e conseguenze politiche

Non tutti i giudici hanno però condiviso la decisione. A sorpresa, Luiz Fux ha votato contro la condanna, denunciando l’“assoluta incompetenza” della Corte Suprema e definendo l’assalto alla Piazza dei Tre Poteri come una semplice “bravata” di una folla disordinata.

Bolsonaro avrà comunque la possibilità di fare appello, mentre i suoi alleati politici stanno già spingendo per un’amnistia in Parlamento. La vicenda ha oltrepassato i confini nazionali: Donald Trump, che ha definito la condanna “molto sorprendente”, ha annunciato dazi del 50% contro il Brasile e sanzioni contro i giudici coinvolti, sostenendo che Bolsonaro sia vittima della stessa “caccia alle streghe” che lui avrebbe subito negli Stati Uniti.