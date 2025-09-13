“Cè bisogno di darsi una calmata! Ma proprio chi ha maggiore responsabilità dovrebbe essere il primo ad abbassare i toni. Chi è al governo dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Non si può dire che la responsabilità dell’uccisione di Kirk è di una parte politica”. Lo spiega alla Stampa il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che segnala un caso di minacce nei suoi confronti. “Oggi mi hanno mandato un post di Bandecchi di alcune settimane fa che, commentando una mia iniziativa dice ‘siamo alla frutta, andiamo a prendere i fucili’ – prosegue -. E sotto, nei commenti, minacce e insulti. E lui che risponde: ‘È un traditore della patria, finirà molto male'”. Ora Bonelli pensa ad avviare azioni legali. “Assolutamente sì, al 100%. Ho già dato tutto all’avvocato – prosegue -. Anche l’altro giorno, a Roma, passeggiavo per strada con mia figlia di 9 anni e mi sono trovato in una situazione molto brutta”. “Sono stato insultato e minacciato. Ho dovuto far finta di nulla per non far spaventare mia figlia. Questo clima a me mette paura. Io sono un uomo libero, prendo mezzi pubblici e quant’altro, ma voglio sentirmi tranquillo – conclude -. Il governo Meloni dovrebbe dire: abbassiamo i toni. Invece no”.