Intervistato dal Corriere della Sera, secondo il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli “questa guerra in Iran sta mettendo in evidenza il grande errore di Giorgia Meloni” cioè “non aver costruito un’autonomia energetica, adesso per il gas dipendiamo solo dagli arabi e da Trump”.

Un’autonomia che può essere costruita “accelerando la transizione ecologica ed energetica – spiega – Questo governo invece ha solo voluto affossarla. Con un grande danno per i cittadini. Per i loro portafogli”.

A questo proposito ricorda che nel “2025 le installazioni degli impianti di energie rinnovabili sono diminuite del 27%”. Quanto al nucleare, per Bonelli “ci vuole troppo tempo”.

“Dobbiamo pensare all’oggi – dice – a come oggi possiamo fornire agli italiani energia a basso costo fuori dal condizionamento della guerra”. E aggiunge che per le rinnovabili ci vuole meno tempo: “possono essere impiantate anche in due, due anni e mezzo. È l’unica strategia possibile per sottrarci dalla dipendenza del gas arabo, del Gnl, il gas liquido americano. Dalla logica della guerra”.