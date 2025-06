Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, in una nota ha parlato dell’Alleanza nucleare europea a cui ha aderito anche l’Italia. Per Bonelli, l’Alleanza nucleare europea è stata voluta dalla Francia e averci aderito “è una scelta ideologica e fallimentare, che condanna il nostro Paese a bollette più care e a miliardi di euro spesi per centrali che, nella migliore delle ipotesi, entreranno in funzione tra vent’anni”.

Bonelli ha aggiunto: “Il nucleare di nuova generazione costa fino a 170 euro/MWh, secondo la IEA, mentre il fotovoltaico si ferma a 30-40 e l’eolico a 40-60. Il prezzo spot dell’elettricità in Italia è oggi più basso del nucleare: è assurdo inseguire una fonte più costosa, più lenta e più rischiosa mentre il resto del mondo punta sulle rinnovabili. Realizzare 40 GW di nucleare richiederebbe circa 400 miliardi di euro: soldi pubblici che ricadrebbero su famiglie e imprese, mentre scuole e ospedali cadono a pezzi”.

Il portavoce dei Verdi ha snocciolato alcuni dati: “I precedenti europei parlano chiaro: Flamanville in Francia, dopo 16 anni di lavori, è passata da 3,7 a oltre 13 miliardi di euro. Hinkley Point C nel Regno Unito è slittata al 2031, con costi saliti da 18 a quasi 30 miliardi di sterline e una tariffa garantita di 120 euro/MWh per 35 anni, già pagata in bolletta dai cittadini”.

“Chi parla di autonomia energetica dimentica che l’uranio lo importiamo da Kazakistan, Russia e Niger. Chi invoca il nucleare per il clima ignora che servono 15-20 anni per accendere una centrale. È un inganno che serve solo a frenare le rinnovabili. L’Italia ha già detto due volte no al nucleare con due referendum. Il futuro è nelle energie pulite, economiche e sicure”, ha concluso Bonelli.