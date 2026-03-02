“Le dichiarazioni del ministro Crosetto – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – che non esclude la partecipazione dell’Italia a operazioni congiunte e chiede di modificare le norme che oggi regolano l’intervento dei militari italiani nelle missioni all’estero, sono gravi e preoccupanti. Per questo chiediamo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni venga in Parlamento e dica con chiarezza che l’Italia non sarà coinvolta in una guerra voluta da Trump e Netanyahu”.

“Dal governo italiano – continua – non è arrivata alcuna condanna rispetto all’escalation militare e alla violazione del diritto internazionale e le audizioni congiunte di Tajani e Crosetto sono state francamente imbarazzanti. È un silenzio che pesa e che rischia di trascinare il nostro Paese dentro una guerra. Questa guerra sta facendo precipitare il mondo in una spirale di violenza e apre una nuova crisi energetica”.

“Le scelte del governo Meloni, che hanno reso l’Italia sempre più dipendente dal gas statunitense di Trump e dai Paesi arabi – conclude – espongono la nostra economia a ricatti e speculazioni. Il mondo ormai è sotto il dominio militare di Trump e Netanyahu che dettano la loro legge violando il diritto internazionale”.