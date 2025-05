“Meloni e Tajani – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – siete la vergogna dell’Italia. Di fronte all’ennesima notizia dell’orrore – una scuola bombardata, 25 bambini assassinati dalle bombe di Netanyahu – siete capaci solo di pronunciare parole intrise di ignavia. I vostri appelli alla tregua si sommano a parole vuote, mentre a Gaza i bambini uccisi sono già 18.000 e i civili oltre 60.000″.

Le parole di Bonelli

“Non avete il coraggio di richiamare il nostro ambasciatore da Tel Aviv, avete votato contro la revisione dell’accordo UE-Israele, dite no alle sanzioni e state per rinnovare il memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele. Meloni e Tajani, la storia vi giudicherà, perché con la vostra ignavia siete complici dei crimini di Netanyahu”.

“Per questo – conclude Bonelli – chiederemo agli italiani di scendere in piazza: l’Italia non può e non deve essere complice di un genocidio”.