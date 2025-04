Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde ha affermato in una nota che “c’è una destra euforica per il presunto grande successo di Giorgia Meloni a Washington. Ma non si capisce che film abbiano visto, o se fossero in stato di alterazione da ‘burundanga’ per effetto della propaganda. L’Italia, con Giorgia Meloni, ha pagato il pizzo all’estorsione di Trump e dei suoi dazi”.

Bonelli ha proseguito: “Senza ottenere nulla in cambio, il governo ha detto sì all’acquisto di armi, al gas americano, allo stop alla web tax per i colossi statunitensi che macinano profitti miliardari ma si rifiutano di pagare le tasse nel nostro Paese. Ha dato il via libera anche a investimenti per 19 miliardi di euro da parte di aziende italiane negli Stati Uniti, favorendo così la delocalizzazione e la conseguente perdita di posti di lavoro in Italia”.