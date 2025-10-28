“Brigitte Macron una donna trans”. Dieci persone sono finite a processo a Parigi con l’accusa di aver espresso nei confronti della première femme di Francia diverse affermazioni tendenziose sul suo “genere”, la sua “sessualità”, attribuendo perfino la sua differenza di età con il marito a un fenomeno di “pedofilia”. La giusta battaglia avviata dalla coppia presidenziale francese è un esempio di quanto oggi il concetto di verità cammini su un terreno fragile, dove accade che persone si sveglino al mattino e mettano in circolazione informazioni tendenziose e fuorvianti, che in poco tempo diventano virali e sfuggono al controllo pure di chi le ha diffuse.

D’altra parte ormai il tempo della condivisione supera quello dello studio, dell’analisi, della correttezza. Quindi nel 2025 negli Stati Uniti un gruppo di persone arriva a volerci far credere che Brigitte Macron, la quale da celibe portava il cognome Trogneux, non sia mai esistita, e che il fratello Jean-Michel avrebbe preso questa sua identità dopo la sua “transizione”. Un racconto dell’horror prima ancora che dell’assurdo. Una situazione imbarazzante che Brigitte ha scelto di trasformare in lotta contro quell’informazione di carattere spicciolo-complottista, che, vogliamo dirlo…ha stancato un po’ tutti. E con l’intelligenza artificiale, se in mano alle persone sbagliate, si salvi chi può.