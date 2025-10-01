Bruno Vespa ha attaccato Tony La Piccirella, portavoce della Global Sumud Flotilla, proprio mentre le navi della missione umanitaria si trovano a poche ore dalle fatidiche 150 miglia dalle acque di Gaza. Uno scontro durante l’ultima puntata di Porta a Porta lo scorso 30 settembre. Il giornalista ha criticato gli attivisti per il fatto di aver rifiutato di lasciare gli aiuti umanitari a Cipro, come proposto dal Cardinale Pizzaballa, per poi essere consegnati direttamente alle popolazioni della Striscia.

Lo scontro tra Vespa e Tony La Piccirella

“Voi vi fidate di Pizzaballa, o no?” chiede Vespa al portavoce della Flotilla, Tony La Piccirella. La risposta affermativa di quest’ultimo apre la strada alla stoccata: “E allora se vi fidate perché non gli date gli aiuti? Lui ha detto lasciateli a Cipro e li prendiamo noi”. “Quella proposta è non conforme alla natura della missione”, risponde Piccirella, ma la sua risposta non convince il conduttore, che rilancia: “Quelli prendevano gli aiuti e li portavano ai ‘poveracci’ di Gaza.” L’attivista spiega che il loro obiettivo è quello di instaurare un canale diretto con Israele. Il giornalista quindi conclude: “E allora vi posso dire che NON VE NE FOTTE NIENTE delle persone che sono lì? A voi interessa aprire un canale con Israele che Israele non avrebbe mai aperto”. Un’affermazione che come prevedibile ha scatenato polemiche via social.