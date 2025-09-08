“Il bipolarismo italiano è destinato a frantumarsi quando le condizioni si faranno dure. E ci arriveremo. A quel punto chi sta con gli autocrati deve sapere che sostiene la minaccia del fascismo del ventunesimo secolo, perché quel rischio oggi viene da Vladimir Putin, da Xi Jinping, da Trump. Non da Giorgia Meloni”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera, Carlo Calenda, leader di Azione. “C’è Meloni che si barcamena – aggiunge -. Con i volenterosi dell’Ucraina, ma solo a metà. Con l’Europa, ma anche con Trump. Non mi fido che terrà la posizione. E io non posso certo allearmi con la destra di Matteo Salvini, Roberto Vannacci o Francesco Lollobrigida”.

“Questa sinistra non solo non vince – prosegue Calenda – ma, se vince, diventa pericolosa per la tenuta del Paese: una maionese impazzita. Dobbiamo far emergere un’alternativa liberale e democratica, perché è l’unica che può tenere in questo contesto internazionale ed economico. Dobbiamo garantire agli italiani scelte di campo nette quando nessuna delle due coalizioni attuali è in grado di farlo”.