Sul canone Rai resta “quello dell’anno scorso, è confermata la cosa che abbiamo fatto l’anno scorso”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa all’indomani del varo della manovra. Nel 2024 il canone Rai è stato tagliato da 90 a 70 euro.

Confermato taglio canone Rai a 70 euro

La misura, in scadenza al 31 dicembre, è stata confermata anche per il 2025. La riduzione progressiva del canone Rai fino alla sua cancellazione figura nel programma della Lega da trent’anni. “Il taglio progressivo del canone e la sua totale cancellazione nel giro di 5 anni, sono per noi il punto qualificante e irrinunciabile di qualunque riforma della Rai” ha dichiarato la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega a Palazzo Madama e prima firmataria del ddl di riforma della Rai e del servizio pubblico.

Ma come compensare la perdita della contribuzione generale? Con l’innalzamento del tetto all’affollamento pubblicitario: cioè più spot in Rai e maggiori ricavi. E, minori, di conseguenza per Mediaset. E’ per questo che Forza Italia non ne vuole nemmeno sentire parlare.

Il compromesso di maggioranza è l’abbassamento del canone Rai di 20 euro, che è quanto si pagava già l’anno scorso.