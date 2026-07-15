“Il linguaggio usato da Vannacci non è postfascista o di estrema destra, è fascista vero e proprio e come tale va trattato. Oggi parla di “badogliani che sparano alla schiena”, ieri di “reti di guerriglia”, un linguaggio non accettabile in una democrazia”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Asservito a Putin come i fascisti storici a Hitler”

“Sono stato sempre molto attento ad usare la parola fascista, ma in questo caso di questo si tratta: un fascista asservito a Putin come i fascisti storici erano asserviti ad Hitler – aggiunge -. Un traditore della patria che ha disonorato la divisa e che va isolato e bloccato da tutte le forze politiche democratiche”.