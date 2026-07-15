Sul web è apparso un video che mostra la Mingzhu No. 7, una grande nave turistica, inclinata su un lato nel porto di Wenzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang. Nel video, infatti, si vede la nave piegata verso la banchina, mentre alcuni passanti si allontanano spaventati. Non sono state segnalate vittime o feriti. Secondo la compagnia che gestisce la nave, l’imbarcazione era fuori servizio e ormeggiata al molo di Yangfushan Puxi quando si è inclinata nel pomeriggio del 14 luglio. Inoltre, la compagnia ha attribuito questo incidente all’innalzamento del livello delle acque provocato dal tifone Bavi, che nei giorni scorsi ha colpito con violenza la costa orientale della Cina.