“La trattativa è molto complicata, speriamo solo che l’atteggiamento di Trump non serva a Putin per prendere altro tempo”. Lo spiega, intervistato dalla Stampa, Pier Ferdinando Casini, senatore indipendente eletto nelle liste del Partito Democratico ed ex presidente della Camera, parlando in merito all’incontro alla Casa Bianca tra Zelensky, Trump e i leader europei.

“È chiaro a tutti che se qualcuno può far finire la guerra subito, quello è Putin, e che Zelensky non può accettare il ricatto russo – continua -. Detto questo, bisogna ricordare che ogni compromesso contiene in sé requisiti di ingiustizia. Difficilmente un conflitto del genere termina con una soluzione giusta: sarà quella possibile e accettabile”.

“Una pace giusta vorrebbe dire il ritiro della Russia da tutti i territori che ha occupato contro il diritto internazionale: sarebbe corretto, ma temo non finirà così – sostiene -. Da quando abbiamo sostituito le regole del multilateralismo con quelle della forza, il mondo è un posto ancora più ingiusto”.

La proposta della premier Meloni è quella di una sorta di articolo 5 della Nato senza ingresso dell’Ucraina nella Nato. “L’idea è buona, il problema è che va circostanziata meglio. Pensare che gli ucraini, davanti alla macchina bellicista russa, possano accontentarsi della firma di un accordo, mi pare improbabile – evidenzia -. Penso serva il dispiegamento di forze in campo non solo come osservatori, ma come forza deterrente”.

La premier in questa partita si sta muovendo “con realismo e senza particolare protagonismo, che fa bene a non cercare perché non siamo nelle condizioni di averlo – spiega ancora -. Cerca di non recidere i rapporti con Trump per ragioni ideologiche, e nello stesso tempo sta con due piedi in Europa. Diciamo che non è in una posizione invidiabile. Non lo ammetterà mai, ma credo che Meloni avrebbe decisamente preferito un’amministrazione democratica in America”.