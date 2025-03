Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti coinvolti nel caso della nave Diciotti. Tra il 16 e il 25 agosto 2018, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva impedito loro di sbarcare dopo essere stati soccorsi in mare dalla Guardia Costiera.

I migranti hanno presentato un’istanza per chiedere la condanna del Governo italiano e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della privazione della libertà. La Corte ha riconosciuto il danno subito e ha condannato l’esecutivo, rimandando al giudice di merito la quantificazione del risarcimento.

Il procedimento contro Salvini

Per la vicenda, il Tribunale dei ministri di Palermo aveva indagato Matteo Salvini per sequestro di persona, ritenendo illegittima la permanenza forzata dei migranti sulla nave. Il caso era stato poi trasferito alla Procura di Catania, che aveva chiesto l’archiviazione. Tuttavia, il Tribunale dei ministri locale aveva respinto la richiesta e chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere contro Salvini. Nel febbraio 2019, la Giunta per le Autorizzazioni a procedere del Senato – all’epoca dominata dalla maggioranza M5S-Lega – votò contro, bloccando il procedimento.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che il trattenimento dei migranti non può essere considerato un “atto politico” e dunque sottratto al controllo giurisdizionale. Secondo i giudici, un atto politico è tale solo se rientra tra le scelte supreme dello Stato in materia di Costituzione, sicurezza o funzionamento delle istituzioni.

Atto amministrativo, non politico

I giudici hanno precisato che il blocco dello sbarco era invece un atto amministrativo, influenzato da un indirizzo politico, ma comunque soggetto a regolamentazioni nazionali e internazionali. La motivazione politica della decisione non cambia la sua natura giuridica: resta un atto amministrativo e, come tale, può essere giudicato dalla magistratura.