Su X, il patron di Tesla, Elon Musk, è entrato a gamba tesa nella discussione riguardo al caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Musk ha espresso il proprio sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente, che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che “si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna”.