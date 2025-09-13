“È davvero irresponsabile, mi auguro che sia una dichiarazione dal sen fuggita, anche se ne dubito, trattandosi di un ministro della Repubblica. Voglio sperare che sia una triste parentesi. Temo di no”. Lo spiega a Repubblica Gianni Cuperlo il deputato Partito Democratico, ultimo segretario della Fgci, che commenta così le parole del ministro Ciriani, che dopo l’omicidio di Kirk evoca le Brigate Rosse e tira in ballo i partiti di opposizione. Meloni ha pubblicato il post di un semisconosciuto gruppo di estrema sinistra, che ha accostato la foto di Kirk alla scritta “-1”.

“Per Meloni questo è un evergreen. Mi sono perfino stancato di chiedere che si dichiari antifascista: non lo è, non lo è stata nella sua biografia e nella sua militanza, non lo è ora che occupa un posto di responsabilità al governo del Paese – evidenzia Cuperlo -. Il fatto che la sua parte politica continui a negare la matrice antifascista della nostra Carta costituzionale dice molto sulla loro cultura storica e istituzionale. La Costituzione loro non l’hanno scritta e a volte credo non l’abbiano nemmeno letta”.

Sulla vicenda di Kirk non c’è stata secondo Cuperlo in alcuni ambienti di sinistra una certa reticenza nel condannare. “Nel modo più assoluto no. Stiamo parlando di un omicidio messo in atto da un giovane di 22 anni fanatizzato e radicalizzato che spara a un esponente della destra più reazionaria – conclude -. Ma non c’è alcuna concessione verso un atto che si manifesta per ciò che è: un assassinio da condannare con la fermezza più assoluta”.