Tra un anno e mezzo la città di Roma sarà chiamata alle urne per le elezioni a sindaco. Il primo cittadino uscente, Roberto Gualtieri, ha già annunciato la sua intenzione di ricandidarsi, ma a catturare l’attenzione dei cittadini sono soprattutto alcune auto-candidature fuori dal comune. Tra queste spicca quella dell’influencer “Il Brasiliano”, nome d’arte di Massimiliano Minnocci.

“La faccio vola sta città! Mo seri ma ci potrebbe essere oggi uno a Roma che potrebbe governare mejo de me? Dai fate li bravi”, ha dichiarato in un post social che lancia la sua campagna elettorale. La foto che accompagna il messaggio lo ritrae elegante in giacca e cravatta davanti a San Pietro, un’immagine studiata per unire ironia e serietà. Minnocci, noto per essere stato cantante, star di OnlyFans e ristoratore, sorprende ancora con la scelta di mettersi in gioco in politica.

Un obiettivo chiaro: le periferie

Parlando della sua lista civica, che partirà dal suo quartiere di Pietralata, Minnocci chiarisce fin da subito le sue intenzioni. “Ho la quinta elementare, ma mi sto creando una squadretta molto competente”, precisa, sottolineando che la sua candidatura non punta alla poltrona di sindaco, sia per limiti burocratici sia per reali motivi di esperienza.

“Il mio obiettivo non è diventare sindaco, perché guidare una città complessa come Roma richiede competenze amministrative. Io ho la quinta elementare, dove vado? Il mio vero obiettivo è entrare in consiglio comunale per portare dentro il Campidoglio le problematiche delle borgate e delle periferie di Roma, che troppo spesso restano invisibili”, conclude. L’influencer mira così a rappresentare le istanze dei quartieri meno centrali, portando voce e visibilità alle zone della capitale spesso trascurate dai grandi partiti.

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Chi è il Brasiliano

Quarantacinque anni, Massimiliano Minnocci, il “Brasiliano” era un personaggio conosciuto nella Capitale già prima di diventare una star dei social. Rapper e ex Ultras della Roma con un fisico palestrato pieno di tatuaggi che inneggiano al fascismo ed al nazismo, ha alle sue spalle un passato travagliato fatto di abuso di droghe e vari reati. Nel 2018 fu arrestato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo un controllo di Polizia a Pietralata. Si accorda poi con la Polizia per lavori di pubblica utilità, facendo divulgazione sui rischi delle droghe ai giovani.

Dopo l’arresto decide di dare una svolta alla sua vita. “Dovevo trovare qualcosa per non tornare in galera”, racconta in un’intervista a RomaToday. Pubblica quindi un post sui social in cui propone delle collaborazioni. “La mattina dopo avevo 20 mail. Da lì è iniziato tutto”, ha spiegato. Ora su Instagram conta poco più di 400mila follower, è spesso ospite a La Zanzara su Radio 24 e ha pubblicato anche un’autobiografia “Io sono Massimiliano Minnocci: La vera storia del Brasiliano” in cui racconta il suo passato difficile.