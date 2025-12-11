Negli Stati Uniti la sua popolarità è in calo, ma in Europa Donald Trump conquista il primo posto come leader più influente secondo la classifica annuale di Politico Europe realizzata con Public First. Mentre in patria risente del carovita e delle critiche alle sue politiche migratorie – come ammesso da lui stesso dicendo “i miei sondaggi sono un po’ scesi” – nel Vecchio continente emerge come il personaggio che più ha inciso sulle decisioni politiche degli ultimi mesi.

Il risultato suggerisce un’Europa percepita meno come attore globale e più come campo d’azione di strategie altrui, con un impatto statunitense ancora decisivo sulle dinamiche interne alle capitali europee.

Il confronto con i leader europei

Il sondaggio online ha coinvolto oltre 10mila persone tra Stati Uniti, Canada, Germania, Francia e Regno Unito. I dati indicano che gli europei condividono spesso la visione di Trump secondo cui i loro capi di governo sarebbero troppo deboli, mentre il presidente americano appare più determinato.

Potrebbe sembrare sorprendente, ma la figura ritenuta più potente nella politica europea non è europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si ferma al settimo posto. Subito dietro a Trump, e prima tra gli europei, compare invece la premier danese Mette Frederiksen, socialdemocratica ma con posizioni molto rigide sui confini, favorevole alla detenzione dei richiedenti asilo e ai rimpatri accelerati. Al nono posto figura Giorgia Meloni, dopo il segretario della Nato Mark Rutte ma ahead del britannico Keir Starmer.

La graduatoria completa e i suoi significati

Il terzo posto è occupato da Friedrich Merz, dipinto da Politico come l’uomo della “riscossa europea” di fronte alla minaccia russa, promotore del riarmo e della reintroduzione della leva militare in Germania.

Al quarto posto spicca Marine Le Pen, nonostante la condanna che potrebbe complicarne la corsa all’Eliseo. Molto più indietro il presidente Emmanuel Macron, solo 19esimo, percepito dai francesi come incapace di gestire l’imprevedibilità di Trump.

Davanti a lui si colloca anche Volodymyr Zelensky, quattordicesimo, mentre Vladimir Putin è quinto, un dato che restituisce un quadro complesso e inquietante dei rapporti di forza percepiti nel continente europeo.