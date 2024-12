Il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Covid, Francesco Ciancitto, in una nota spiega che la scelta di abolire le multe per i non vaccinati è stata dettata da un’esigenza di pacificazione sociale.

Queste le parole del deputato riportate dall’Ansa: “In risposta alle affermazioni dell’onorevole Furfaro, è importante chiarire alcuni punti riguardanti le recenti decisioni del governo in materia di sanzioni per i non vaccinati e finanziamenti alla sanità. Il governo ha deciso di annullare le sanzioni previste per coloro che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale contro il Covid-19. Questa scelta è stata dettata da una volontà politica di chiudere una fase emergenziale e promuovere la coesione sociale, evitando ulteriori divisioni”. Ciancitto spiega ancora che “le stime indicano che l’annullamento delle multe comporta una rinuncia a entrate per circa 150 milioni di euro”.