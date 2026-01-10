Cinque Stati democratici fanno causa a Donald Trump per il taglio di 10 miliardi di fondi sociali. New York, California, Colorado, Illinois e Minnesota hanno citato in giudizio l’amministrazione Usa per il congelamento del denaro destinato a sussidi per l’infanzia, assistenza sociale e aiuti alle famiglie a basso reddito.

Come riporta Politico, la causa contesta la decisione del dipartimento della Salute di bloccare i fondi sulla base di presunte irregolarità che fanno capo a immigrati irregolari, accuse che gli Stati definiscono infondate e politicamente motivate.

La procuratrice generale di New York Letitia James parla di una “campagna di caos e ritorsione” che rischia di colpire centinaia di migliaia di famiglie vulnerabili, mentre il collega californiano Rob Bonta sottolinea che “non hanno una sola prova, nemmeno una, e bloccare i finanziamenti senza alcuna giustificazione è illegale e meschino”. Per la California si tratta della 53esima causa intentata contro Trump da quando è tornato in carica.