“Io credo che l’episodio vada minimizzato, sinceramente”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, intervistato dal Corriere della Sera sulle tensioni diplomatiche con la Francia per le parole del vicepremier Matteo Salvini sul presidente francese Emmanuel Macron.

“Come è logico, nel nostro Paese la politica estera la fanno quasi esclusivamente il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. Sono loro a dettare la linea sui temi internazionali”, sottolinea Cirielli, ricordando che “ha parlato il ministro Tajani per dare la nostra posizione, sarebbe stato diverso se quelle frasi le avesse dette Giorgia Meloni. Bisogna saper distinguere. Questa non è una crisi diplomatica”. L’uscita di Salvini, riconosce Cirielli, non è stata delicata “ma non lo erano state a suo tempo neanche uscite pesanti del leader del partito di Macron o dell’allora ministro degli Interni, oggi della Giustizia. Noi ci irritammo, come stavolta hanno fatto loro, protestammo, poi tutto finì lì. Tajani disertò un vertice, ma 20 giorni dopo ci fu il bilaterale Macron-Meloni. Perché la verità è un’altra” e cioè “che Italia e Francia sono Paesi amici, agiscono spesso di concerto, sono anche legati da un importante trattato. Non si rovinano certo rapporti di questa importanza per frasi poco diplomatiche di qualche esponente di governo. In questi casi accade che di fronte a uscite pesanti si facciano doglianze, si ricevano spiegazioni e la questione si chiude. Bisogna anche capire il contesto”. E cioè che “ci sono le Regionali alle porte e si tendono ad alzare i toni”.