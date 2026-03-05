La NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) è un’alleanza militare di 32 Paesi dell’Europa e del Nord America fondata nel 1949 per garantire sicurezza collettiva ai suoi membri.

Il principio fondamentale su cui si basa è la difesa collettiva: ciò significa che se uno Stato membro subisce un attacco armato, gli altri lo considerano attacco contro tutti. Questo impegno è sancito dall’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che obbliga ciascun alleato a offrire assistenza immediata, individualmente e in concerto con gli altri, con qualsiasi azione ritenga necessaria, inclusa la forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza dell’area atlantica.

L’articolo 5 non prescrive automaticamente un intervento militare: spetta a ciascun Paese decidere come assistere l’alleato attaccato, nel quadro di una risposta coordinata della NATO. In passato l’articolo 5 è stato invocato una sola volta, dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

Per casi di minaccia senza attacco armato, esiste anche l’articolo 4, che consente consultazioni tra alleati per valutare la situazione e decidere eventuali azioni congiunte prima di arrivare a un impegno collettivo.