Come finirà in Ucraina? Tornerà mai la pace dopo anni di guerra e l’invasione da parte della Russia di Putin? Il governo della Ucraina probabilmente comprende che dovrà rinunciare a territori per raggiungere la pace. Ma è improbabile che Kiev lo faccia a meno che non riceva forti garanzie dall’Occidente che scoraggino ulteriori attacchi (e altre forme di coercizione) da parte della Russia.

L’analisi di Rane, un gruppo di studiosi di geopolitica americano, non lascia spazio all’ottimismo. Nonostante la raffica di diplomazia statunitense, si legge in un recente report, un accordo di pace con l’Ucraina rimarrà irraggiungibile.

Ulteriori cicli di negoziati tra Russia e Ucraina sono probabili nelle prossime settimane, proseguono gli esperti di Rane, ma un accordo di pace globale rimarrà irraggiungibile, poiché Mosca mantiene richieste massimaliste, gli Stati Uniti evitano impegni vincolanti in materia di sicurezza per l’Ucraina e Kiev si oppone a concessioni territoriali in assenza di maggiori garanzie occidentali.

Finora, la Russia non ha dato alcuna indicazione di essere disposta a rinunciare alle sue richieste massimaliste, che includono sostanziali rivendicazioni territoriali sull’Ucraina, richieste di rigidi limiti alla potenza militare dell’Ucraina, il divieto di adesione dell’Ucraina alla NATO e il divieto di dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina.

Putin vuole terra ucraina

La questione territoriale è stata centrale nell’incontro tra Trump e Putin e rappresenterà un ostacolo significativo al raggiungimento di un accordo di pace.

Nelle ultime settimane, Stati Uniti e Russia hanno discusso di un potenziale accordo in base al quale la Russia interromperebbe la sua offensiva e congelerebbe la guerra sulle attuali linee di battaglia in cambio della rinuncia dell’Ucraina ai territori che ancora controlla nelle province di Donetsk e Luhansk, note insieme come Donbass.

Secondo quanto riportato dai media, Trump e Putin hanno discusso di questa possibilità in Alaska. Sebbene l’Ucraina sostenga l’idea di congelare i combattimenti, si rifiuterà fermamente di cedere il territorio sotto il suo controllo, il che rappresenterebbe un ostacolo significativo a un accordo in caso di negoziati diretti tra Ucraina e Russia.

Ma non c’è solo il Donbass

Inoltre, il Donbass non è l’unica area contesa, poiché la Russia controlla solo una frazione delle province di Zaporizhia e Kherson, strategiche per il loro accesso al fiume Dnepr, un’arteria di trasporto fondamentale per merci, grano e materie prime che si spostano tra l’Ucraina centrale e i porti del Mar Nero e una formidabile linea difensiva difficile da attraversare per le forze di terra senza subire pesanti perdite.

Durante eventuali negoziati di pace, la Russia potrebbe richiedere il pieno controllo di queste due regioni, per poter limitare l’accesso dell’Ucraina al fiume, cosa a cui Kiev si opporrà fermamente.

Anche altre questioni, come lo status della Crimea – annessa illegalmente dalla Russia nel 2014 – si riveleranno problematiche, sebbene non siano così cruciali per l’Ucraina come il Donbass, Zaporizhia e Cherson.

Sebbene il Cremlino sia fiducioso di poter ancora ottenere conquiste territoriali in Ucraina durante la sua campagna estiva in corso, desidera anche mantenere vivi i negoziati con gli Stati Uniti e l’Ucraina per evitare un aumento sostanziale degli aiuti statunitensi all’Ucraina e/o un’escalation della pressione economica statunitense contro la Russia.

Ciò significa che quasi certamente ci saranno nuovi round di colloqui Russia-Ucraina, che probabilmente coinvolgeranno delegazioni di medio o alto rango dei due paesi, sebbene non si possa escludere un incontro faccia a faccia tra Putin e Zelensky.

Il 18 agosto Trump ha incontrato Zelensky, ricorda il report di Rane. Dopo l’incontro, i due presidenti hanno tenuto un incontro più ampio con i leader europei e della NATO.

Durante questo incontro, Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero fornito “molto aiuto” per proteggere l’Ucraina dopo la guerra, sebbene i partner europei dell’Ucraina avrebbero sostenuto la maggior parte dell’onere.

Dopo l’evento, Trump ha dichiarato di aver convocato il presidente russo Vladimir Putin per discutere di un incontro bilaterale tra il leader russo e Zelensky, a cui sarebbe seguito un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky.

Tuttavia, una dichiarazione del Cremlino ha affermato solo che Mosca rimane impegnata nel processo di pace e non ha fornito dettagli su un potenziale incontro con Zelensky.

L’incontro del 18 agosto si è svolto tre giorni dopo l’incontro di persona tra Trump e Putin in Alaska. Mentre gli Stati Uniti hanno informato sia l’Ucraina che i suoi principali partner europei del contenuto dell’incontro, Kiev e i suoi alleati hanno espresso preoccupazione per il fatto che Trump e Putin possano raggiungere un accordo senza il contributo di Zelensky.

L’incontro si è concentrato sulla questione cruciale delle garanzie di sicurezza per Kiev, tra cui un potenziale dispiegamento di truppe internazionali in Ucraina o nei dintorni, impegni di protezione collettiva simili a quelli della NATO e ulteriore assistenza militare per l’Ucraina, ma tutte le opzioni rimangono embrionali e soggette a ulteriori negoziati