I negoziati trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa si sono conclusi. A dirlo è il capo delegazione russo Vladimir Medinsky il quale ha affermato che i colloqui sono stati “difficili, ma professionali”. Non è stata decisa nessuna tregua, quindi le bombe continueranno a cadere sul suolo ucraino. Medinsky, come riferisce l’agenzia Ria Novosti, ha poi aggiunto che una nuova tornata dovrebbe tenersi a breve.

Zelensky: “Colloqui difficili, Mosca cerca di trascinare i negoziati”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di trascinare i negoziati. Su Telegram ha scritto: “Ieri ci sono stati degli incontri davvero difficili e possiamo affermare che la Russia sta cercando di trascinare i negoziati, che potrebbero già essere giunti alla fase finale”.

Zelensky ha riferito che durante un incontro con il team di negoziatori ucraini ha “assegnato un compito chiaro alla delegazione ucraina: fare tutto il possibile per garantire che i negoziati siano ancora efficaci e aumentare le possibilità di soluzioni pacifiche”. Il presidente ucraino ha sostenuto di lavorare con la delegazione ucraina “per avvicinare una vera pace”. “La priorità sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, ha affermato. “I rappresentanti ucraini hanno direttive chiare su ogni aspetto dei negoziati”, ha poi aggiunto.

Mosca: “Una tregua per vedere Kiev che si riarma? Non siamo idioti”

Anche la Russia ha commentato a chiusura dei negoziati affermando che se l’Occidente e Kiev pensano che la Russia accetterà una pausa nei combattimenti che servirà all’Ucraina per riarmarsi, è meglio che trovino tali “idioti” a casa loro. A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Pensano davvero che la Russia metterà tutto in pausa e starà a guardare il regime di Kiev che si arma?” ha chiesto la portavoce, citata dall’agenzia Ria Novosti, durante un briefing. “Beh – si è risposta – dovranno trovare degli idioti da qualche parte all’interno dei propri confini per attuare tali decisioni”.

Riferendosi poi in particolare ai Paesi europei, Zakharova ha sottolineato che “ora dicono che forniranno armi al regime di Kiev, nonostante il corso dei negoziati di pace”, e “questo dimostra che nella loro mente c’è solo una cosa, la continuazione della carneficina”.