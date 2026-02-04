Sta facendo discutere l’intervento sui social di Flavia Gaudiano, consigliera comunale di sinistra a Rivalta, nel Torinese, dopo la diffusione della foto di Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due agenti del reparto mobile ricoverati all’ospedale Molinette in seguito agli scontri avvenuti durante il corteo di sabato 31 gennaio.

A corredo dell’immagine, la consigliera ha scritto: “È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Insomma, vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio”. Un tono che molti hanno giudicato sarcastico e fuori luogo, soprattutto alla luce del contesto legato a ferimenti avvenuti durante un servizio di ordine pubblico.

L’ironia sul ricovero e le critiche

Nel proseguire il commento, Gaudiano ha aggiunto: “Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio — commenta Gaudiano —. Nonostante i tagli alla sanità per finanziare le armi, continuiamo a fare “miracoli” di medicina in questa città. Però, agente, il collare lo metta sotto il mento, non sulla bocca, perché messo così non serve a chi ha subito un colpo di frusta. È un consiglio, poi faccia come vuole, ci mancherebbe”.

Le parole hanno rapidamente acceso polemiche politiche e sui social, dove diversi utenti hanno parlato di mancanza di rispetto verso i due poliziotti feriti, mentre altri hanno difeso la consigliera sostenendo si trattasse di satira politica.