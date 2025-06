“La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera. Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich”. Sta suscitando polemiche a Bolzano questo post di Diego Salvadori, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in merito all’esposizione della bandiera arcobaleno al Noi Techpark, il parco scientifico e tecnologico della Provincia autonoma di Bolzano.

“Come coordinatore di Forza Italia voglio esprimere sdegno e totale distanza dalle affermazioni del consigliere Diego Salvadori. Nel linguaggio e nei comportamenti tali affermazioni sono inaccettabili e lesive per l’intera coalizione, e Forza Italia, anche a nome dei propri consiglieri comunali non accetta tale bassezza culturale”, commenta l’assessore provinciale Christian Bianchi. Secondo la consigliera verde Cornelia Brugger “questa è apologia del nazismo”. “Mi chiedo – scrive su Fb – cosa ne pensa il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati che ha promesso che il fascismo non entrerà in Consiglio. Mi chiedo cosa ne pensi la Svp. Dove sono finiti i valori e i principi sui quali è stata fondata la Volkspartei”? Scoppiata la polemica, Salvadori ha poi precisato che il suo post, “contenente una citazione storica riconducibile a Goebbels, che ripudio nel modo più assoluto qualsiasi tipo di regime totalitario”. “Mi sono reso conto comunque che la citazione sia poco opportuna e si presti a malintesi. Mi scuso con chiunque si sia sentito offeso nella sua sensibilità”, conclude.

Il vice governatore e presidente provinciale di Fdi, Marco Galateo, parla invece di “una bruttissima scivolata da parte del nostro consigliere comunale che non va però letta come adesione a principi legati alle dittature del passato e mi scuso io a nome del partito con tutte le persone che dovessero essersi sentite urtate dalla citazione”. “Non è qualcosa in cui ci riconosciamo, non è qualcosa in cui crediamo ed è stato un errore frutto forse dell’ancora acerba esperienza comunicativa”, così Galateo.