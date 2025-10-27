“Orban lo conosciamo. Sulle politiche di immigrazione immagino che avranno parlato dei fallimenti della Meloni”. Queste le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sull’incontro di oggi tra il premier ungherese e la premier italiana Meloni, a margine della presentazione del libro “Genocidio” di Rula Jebreal, a Montecitorio. Conte ha continuato: “Si saranno confrontati ad esempio sul blocco navale o sui centri deserti in Albania, un miliardo di euro buttati, mentre serve più sicurezza sulle nostre strade. Non so quando hanno parlato del conflitto russo-ucraino, quale dialogo e intesa abbiano potuto ritrovare perché Orban è un filo putiniano, mentre noi riteniamo che ci debba essere un negoziato e che doveva essere fatto per tempo e indirizzato a una soluzione negoziale. Noi abbiamo sempre condannato Putin. Non saprei dire qual è la posizione di Meloni che sta lì nel mezzo delle cose, cerca di non scoprirsi sul fianco. A Washington cerca di raccogliere tutte le indicazioni di Trump ma notoriamente Trump è molto imprevedibile. Da qui, quindi, l’incomprensibilità delle posizioni del nostro governo sulla politica estera”.