“Lo scopo di questa riforma, come ha detto Nordio, è proprio quello di proteggere chi è al governo dalle inchieste della magistratura, disarticolandola e indebolendola con i due Csm, il sorteggio puro e la corte disciplinare”. Lo dice, in un’intervista a La Repubblica, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Su questo voto pesa l’inchiesta su Andrea Delmastro. Si deve dimettere? “Avrebbe già dovuto dimettersi quando è stato condannato per violazione del segreto d’ufficio. Il fatto nuovo rende assolutamente insostenibile che resti un solo giorno in più al suo posto” aggiunge.

“Forse pensa che gli italiani siano stupidi – prosegue Conte -. È assolutamente inverosimile che lui non sapesse chi aveva di fronte. Delmastro oltretutto è il sottosegretario alla giustizia che, in passato, ha persino acquisito informazioni riservate da detenuti al 41bis, vicenda da cui poi è scaturita la sua condanna. Bastava Google per verificare che aveva di fronte la figlia del prestanome del clan Senese. Ma poi fatemi capire: chi mai costituirebbe una società dando il 50% a una ragazza appena diciottenne per giunta facendola amministratrice?”.

Troppo incauto o troppo generoso? “Troppo irresponsabile. Deve assolutamente andare a casa”. Meloni dicono che sia molto arrabbiata, ma ancora non ha detto nulla. Cosa dovrebbe fare? “Oggi – afferma ancora il leader M5S – continuerà a parlare di referendum come se non fosse successo niente, ma deve rispondere a questa domanda: continua a preferire la solidarietà di partito, coprendo Delmastro e Santanchè, perché è ricattata? Ce lo dica chiaramente, perché per gli italiani è importante sapere se abbiamo un premier che non può assumersi le sue responsabilità istituzionali perché sotto ricatto”.

“Se andremo al governo riformeremo noi la giustizia – conclude Conte -, senza stravolgere la Costituzione ma intervenendo su ciò che serve davvero per renderla più efficiente e garantire un giusto processo ai cittadini. Cosa che questa riforma non fa, considerando che non c’è un euro per migliorare il comparto giustizia”.